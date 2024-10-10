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«Спартак» хочет избавиться от одного из легионеров

«Спартак» может расторгнуть контракт с португальцем Таварешем

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» может расторгнуть контракт с защитником команды португальцем Томашем Таварешем. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

23-летний футболист, который на данный момент выступает за австрийский ЛАСК на правах аренды, тяжело набирает форму после разрыва крестообразных связок. Сообщается, что красно-белые планируют расстаться с Таварешем в летнее трансферное окно.

Футболист перебрался в «Спартак» из лиссабонской «Бенфики» во время зимней паузы в Российской премьер-лиге сезона-2022/23. Летом 2023 года Тавареш разорвал крестообразную связку колена в расположении молодежной сборной Португалии, из-за чего перенес операцию и пропустил часть сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге. Всего за команду он сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Ранее Александр Головин заявил о готовности покинуть «Монако».

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