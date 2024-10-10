Экс-игрок «Спартака»: не надо путать национальную сборную и Медиалигу

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сборная России не должна играть с командой Медиалиги.

«Сборной не надо играть с командой Медиалиги. Пусть они занимаются шоу сами. Сборной Медиалиги можно сыграть с ветеранами, артистами. Не надо путать национальную сборную и медиапроект», — сказал Гладилин.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Сергей Юран рассказал об угрозах из Украины за решение играть за Россию.