Австралийского тренера госпитализировали после приготовления барбекю

Тренер австралийского регбийного клуба «Сидней Рустерс» Трент Робинсон и его жена были госпитализированы после взрыва газового баллона во время приготовления барбекю. Об этом сообщает 9News Sydney.

Источник сообщает, что 7 октября Робинсон с женой Сандрой готовили ужин у себя дома. Из-за взрыва газового баллона супруги получили ожоги рук. Они были на вертолете доставлены в больницу, где провели два дня.

Робинсон является главным тренером «Сидней Рустерс» с 2013 года. Он привел команду к трем победам в Национальной регбийной лиге (NRL).

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