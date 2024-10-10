Экс-игрок ЦСКА: национальная команда могла бы сыграть с молодежной сборной

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что национальная команда России могла бы провести товарищеский матч с молодежной сборной.

«Если нет сборных, с которыми можно сыграть, можно было бы вызвать ребят из молодежной команды, сыграть с ними. И с клубом можно сыграть. Но тогда не надо проводить двухнедельный сбор. Можно было бы собраться на 2-3 дня и все», — сказал Масалитин.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Карпин назвал нового соперника сборной России.