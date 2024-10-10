Олимпийская чемпионка заявила о желании вернуться из США в Россию

Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду россиянка Юлия Пахалина, которая уже более 20 лет живет в США, хотела бы вернуться на родину. Слова экс-спортсменки приводит ТАСС.

«Я бы с удовольствием переехала бы в Москву — обожаю этот город. Очень люблю Москву и все, что связано с Россией. В Америке неплохо, но это не дом, это не Россия. Не чувствую, что принадлежу стране, в которой сейчас живу», — заявила Пахалина.

В активе 47-летней Пахалиной, помимо золотой медали Олимпиады-2000 в Сиднее, три серебра и одна бронза Игр. На прошлой неделе она, вместе с олимпийским чемпионом по водному поло Владимиром Акимовым, вошла в Международный зал славы плавания в США.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее украинскую чемпионку Олимпиады по биатлону дисквалифицировали за допинг.