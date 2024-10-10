Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский хоккеист рассказал, что его удивило в России

Американский нападающий «Лады» Греко: насколько же хороша русская кухня!

close
ХК «Лада»

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Энтони Греко высоко оценил русскую национальную кухню. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

«Насколько же хороша русская кухня! Я довольно избирателен, мне не нравится большое количество приправ и соусов. Но еда здесь — одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом», — заявил Греко.

В своей карьере 30-летний нападающий провел по одному матчу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В Американской хоккейной лиге (АХЛ) Греко сыграл в 361 встрече за «Бриджпорт Саунд Тайгерс», в которых набрал 235 очков (109+126).

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». Команда одержала разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Роман Ротенберг пожаловался на дискриминацию по нацпризнаку в российском хоккее.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами