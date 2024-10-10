Американский хоккеист рассказал, что его удивило в России

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Энтони Греко высоко оценил русскую национальную кухню. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

«Насколько же хороша русская кухня! Я довольно избирателен, мне не нравится большое количество приправ и соусов. Но еда здесь — одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом», — заявил Греко.

В своей карьере 30-летний нападающий провел по одному матчу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В Американской хоккейной лиге (АХЛ) Греко сыграл в 361 встрече за «Бриджпорт Саунд Тайгерс», в которых набрал 235 очков (109+126).

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». Команда одержала разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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