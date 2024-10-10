Головин заявил о готовности покинуть «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что готов покинуть «Монако», если получит предложение от топ-клуба. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«Если обратится какой-то топ-клуб, я бы хотел поехать и попробовать. Наверное, большой роли не имеет, какая это лига. В любом случае я счастлив в «Монако». Я очень счастлив играть за этот клуб», — заявил Головин.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет в лидерах чемпионата Франции, набрав 19 очков в семи турах. Следующий вторым «ПСЖ» отстает на два балла. На третьем месте идет «Марсель», имея в активе 14 баллов. По дополнительным показателям от «Марселя» отстает «Реймс». В следующем туре чемпионата Франции «Монако» сыграет дома с «Лиллем».

С 2014 по 2018 год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее Головин назвал топ-клубы, которые интересовались им.