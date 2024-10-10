Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, проиграв представителю Италии Яннику Синнеру.

Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 1:6, 4:6. Российский теннисист три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. Синнер выполнил девять эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-поинта из четырех заработанных.

За право сыграть в финале Синнер сразится с победителем матча между второй ракеткой мира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем.

В предыдущем матче между Синнером и Медведевым также победил итальянец. 5 сентября в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open) он был сильнее в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

Ранее на этом же турнире российский теннисист проиграл Новаку Джоковичу.

Ранее иностранный теннисист признал свою неправоту в критике Медведева.