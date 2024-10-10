Комментатор одним словом оценил попытку обмена Галимова из СКА в «Барыс»

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», высказался о попытке санкт-петербургского СКА отдать нападающего Эмиля Галимова в астанинский «Барыс» «в рамках дружбы России и Казахстана», чтобы вписаться в потолок зарплат после подписания защитника Энтони ДеАнджело.

«По поводу потолка зарплат, ну, СКА над ним уже поиздевался, поэтому что уже это обсуждать, грани в этом сезоне, видимо, уже не будет, просто дальше слово и дело за КХЛ, как они к этому отнесутся, устраивает это их или нет. Логично, что это не должно их устраивать, соответственно, у них есть год, чтобы подумать, как докрутить регламент, чтобы больше такого не было. Потому что это откровенное издевательство. Спасибо, что хоть в рамках дружбы России и Казахстана запретили обмен Галимова. Ну, это же просто цирк», — считает Майков.

КХЛ запретила сделку между СКА и «Барысом» как несоответствующую регламенту, после чего Галимов был отправлен в фарм-клуб санкт-петербуржцев в ВХЛ — «СКА-Нева». Нападающий провел в текущем сезоне 20 матчей за СКА в регулярном чемпионате, отметившись 5 (1+4) очками.

Ранее бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин назвал магнитогорский клуб главной загадкой КХЛ.