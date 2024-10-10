Самую сильную команду России назвали главной загадкой

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в интервью Legalbet заявил, что команда на данный момент является самой загадочной среди тех, кто выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По его словам, победа над московским «Динамо», добытая 8 октября на домашнем льду, способна вдохнуть в игроков и тренерский штаб еще больше сил и энергии.

«Магнитка» вернулась — сейчас они поймали тот драйв, который был в прошлом розыгрыше плей-офф и концовке регулярного чемпионата. «Металлург» — большая загадка для всех команд лиги. Надо будет очень долго подбирать к ней ключики. Это доставляет удовольствие», — заявил Величкин.

После победы над бело-голубыми команда под руководством Андрея Разина набрала 14 очков и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Динамо» с 13 баллами располагается на восьмом месте Западной конференции.

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