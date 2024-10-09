Валуев назвал историческим бой между Биволом и Бетербиевым

Бывший боксер, депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом будет историческим, передает «Советский спорт».

«Попадет ли этот бой в копилку исторических? Он по-любому будет историческим, все-таки абсолютка», — сказал Валуев.

Поединок состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Оба боксера ни разу не проигрывали в своей карьере. Бетербиев одержал 20 побед (все — нокаутом), Бивол — 23 (12 — нокаутом).

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Ранее Бивола сравнили с кошкой перед поединком с Бетербиевым.