Тренер Семин предложил сборной России сыграть со сборной Первой лиги

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал отсутствие соперников для национальной команды на октябрьском сборной, заявив, что можно было бы сыграть со сборной Первой лиги, передает Metaratings.

«Ну и не надо ни с какой сборной играть на этом сборе. Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. Если поехать в Орел, то на такую игру пришел бы полный стадион», — сказал Семин.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет соперника по возможному товарищескому матчу.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сборная России отказалась от матча с пакистанцами.