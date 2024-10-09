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Футболист «Монако» Головин признался, что хочет вернуться в Россию

Футболист «Монако» Головин: хотел бы завершить карьеру в Россию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист «Монако» Александр Головин заявил, что хотел бы завершить карьеру в России, но не в московском «Спартаке», передает «Матч ТВ».

«Точно хотел бы завершить карьеру в России, но где – пока сказать тяжело. Наверное, в «Спартаке» нереально, так что точно не «Спартак», — сказал Головин.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет в лидерах чемпионата Франции, набрав 19 очков в семи турах. Следующий вторым «ПСЖ» отстает на два балла. В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью у загребского «Динамо» — 2:2.

С 2014 по 2018 год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее Головин сравнил цены на жилье в Москве и Монако.

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