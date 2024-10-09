В США хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Хоккейный функционер Игорь Куперман заявил, что все в Северной Америке ждут, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Матч ТВ».

«В Северной Америке в целом и в офисе НХЛ в частности пристально следят за каждым шагом Овечкина. И все хотят, чтобы он этот пик покорил. Ведь это колоссальная реклама для лиги», — сказал Куперман.

Первый матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Нью-Джерси Дэвилз» 13 октября.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин потерял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.