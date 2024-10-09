Литва отказалась играть с Белоруссией в матче чемпионата мира

Литовская федерация футбола объявила об отказе играть против сборной Белоруссии в рамках отбора к чемпионату мира 2025 года по пляжному футболу. Заявление организации приводит РИА Новости.

«Трагично, что наши пляжные футболисты не смогут побороться за выход в следующий этап отбора и попробовать свои силы. Наши принципы в этом случае остаются выше спорта. Такой шаг с нашей стороны еще раз должным образом показывает нашу позицию по этому вопросу», — заявил президент организации Эдгарас Станкявичюс.

Поединок между сборными Литвы и Белоруссии должен был состояться 9 октября в Испании. Команды стали соперниками по итогам жеребьевки раунда 1/8 финала квалификации мирового первенства.

При этом такое решение не стало первым со стороны Литовской федерации. В марте 2024 года президент организации объяснил, что женская сборная страны по футболу намерена отказаться от проведения двух матчей отборочного турнира чемпионата Европы — 2025 против соперниц из Белоруссии. В Литве подчеркнули, что готовы к санкциям, которые включают в себя два технических поражения в этих поединках.

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