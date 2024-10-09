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«Гораздо дороже»: Головин о ценах на жилье в Москве и Монако

Игрок сборной России Головин сравнил условия жизни в Москве и Монако

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Panoramic/Global Look Press

Полузащитник сборной России Александр Головин признался, что снимать квартиру в Монако гораздо дороже, чем арендовать жилье в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Гораздо дороже, чем в Москве. Квартира может быть гораздо хуже, но ты платишь в пять раз больше. А так, жизнь не особо отличается от Москвы. Если пойти куда-то в ресторан, цены плюс-минус такие же. Только цены на жилье выше», — поделился футболист.

Игрок получил вызов на октябрьский сбор национальной российской команды. Пока неясно, проведет ли сборная какой-нибудь сбор в этом месяце.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет в лидерах чемпионата Франции, набрав 19 очков в семи турах. Следующий вторым «ПСЖ» отстает на два балла. В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью у загребского «Динамо» — 2:2.

Ранее была названа причина вызова Головина в сборную.

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