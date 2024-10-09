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Четыре клуба РПЛ попали в топ-100 по стоимости игроков

Четыре клуба РПЛ вошли в топ-100 команд мира по трансферной стоимости игроков

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Михаил Киреев/РИА Новости

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал топ-100 лучших клубов по совокупной трансферной стоимости игроков.

В список попали четыре команды, которые выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ). Лучшим среди российских клубов по этому показателю стал петербургский «Зенит», который занял 55-е место в рейтинге. Его совокупная трансферная стоимость игроков составляет €237 млн. Дальше идут московские команды «Динамо» (€140 млн; 85-е место), «Локомотив» (€135 млн; 88-е место) и «Спартак» (€127 млн; 94-е место).

Лучшим клубом по этому показателю оказался мадридский «Реал». Его сумма составляет €1,728 млрд. На втором месте расположился «Манчестер Сити» из Англии — €1,471 млрд. Замкнул тройку лучших еще один английский клуб — «Челси» с совокупной стоимостью игроков €1,388 млрд.

Совокупная стоимость игроков превышает один миллиард евро также у следующих команд: «Арсенал» (Англия), «Барселона» (Испания), «Ливерпуль» (Англия) и «ПСЖ» (Франция), в составе которого играет российский голкипер Матвей Сафонов.

Ранее Юрген Клопп нашел новую работу после увольнения из «Ливерпуля».

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