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Экс-игрок сборной России умер в 48 лет

Бывший футболист сборной России Енин умер в возрасте 48 лет

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ФК «Шинник» Ярославль/VK

Бывший полузащитник сборной России по футболу Артем Енин умер на 49-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Шинника», за который игрок выступал с 1994-го по 2002-й год с перерывами.

«Шинник», спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Артема Валерьевича. Ярославский футбол понес большую утрату…» — указано в сообщении клуба.

Причины смерти экс-футболиста не называются. В своей карьере он провел за «Шинник» 131 матч, в которых забил шесть раз, а также защищал цвета «Спартака» из Костромы, «Нефтяника», вологодского «Динамо», ЦСКА, «Спартака» из Нальчика, екатеринбургский «Урал» и «Спартака» из Луховиц.

В составе сборной России Енин провел всего один матч — в 1998 году против национальной команды Испании. Тогда российские футболисты уступили со счетом 0:1. После завершения профессиональной футбольной карьеры в 2010 году он начал работать тренером и трудился в Центре подготовки юных футболистов «Шинника».

Ранее стало известно, как прошли последние месяцы умершей от пневмонии чемпионки России Алены Власовой.

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