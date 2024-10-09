«Он работает на благо команды»: в «Крыльях Советов» оценили переход Сергеева

Новичок «Крыльев Советов» Иван Сергеев, перешедший из «Зенита», усилил команду. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил полузащитник самарцев Бенхамин Гарре.

«Сергеев усилил «Крылья Советов». Он очень хороший футболист, который пришел из большой команды. С первого дня, как Иван приехал, он показывает свои сильные качества. К сожалению, ему еще не удалось забить за «Крылья», но любой скажет, что Сергеев очень много работает на благо команды. Это очень важный момент», — заявил Гарре.

Футболист подчеркнул, что не думает о том, сколько мячей Сергеев забьет за сезон. По словам Гарре, гораздо важнее, как форвард проявляет себя в интересах команды.

Сергеев перешел в «Крылья Советов» 5 сентября. Его контракт с самарской командой рассчитан на три года. В текущем сезоне нападающий провел за «Крылья» пять матчей во всех турнирах, в этих играх он не отметился результативными действиями. Отметим, что Сергеев выступал за команду из Самары также в 2020-2021 годах.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья» набрали 11 очков после 11 туров и идут на 10-м месте в турнирной таблице. Следующим соперником самарцев станет «Оренбург», этот матч состоится в Оренбурге 20 октября.

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