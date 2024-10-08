В Пакистане сообщили, что могут привезти в Россию неофициальную сборную

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы проинформировали РФС, что не сможем приехать, потому что большинство игроков сборной сейчас не в Пакистане. В любом случае мы подали запрос в РФС, чтобы провести матч в ноябре. Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана», — заявил Яшал.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

«РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — сказал Митрофанов.

Переговоры об игре со сборной Пакистана продолжаются. Если матч состоится, то он пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее сборная Таджикистана отказалась от товарищеского матча с Россией.