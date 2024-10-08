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Cестры Андреевы сыграют между собой на турнире в Китае

Cестры Андреевы сыграют между собой во втором круге турнира в Ухане

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Илья Наймушин/РИА Новость

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет против своей сестры, 20-летней Эрики во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском городе Ухань.

В матче первого круга Мирра обыграла китаянку Ван Сиюй. Встреча, которая продолжалась 1 час 46 минут, завершилась в двух партиях в пользу россиянки — 7:6 (7:5), 6:3. В активе Андреевой три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинта из девяти. На счету Сиюй две подачи навылет, четыре ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-поинта из двух.

Во втором круге Мирра Андреева сыграет со своей сестрой Эрикой, которая в матче первого круга обыграла теннисистку с Украины Даяну Ястремскую. Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, также осталась за россиянкой в двух партиях — 7:5, 6:4. Андреева-старшая сделала один эйс, две двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми. Украинка не смогла подать навылет ни разу, один раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-поинта из семи.

Ранее 17-летняя Андреева впервые вошла в топ-20 рейтинга теннисисток.

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