Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Последнее предупреждение»: сын Кадырова призвал чеченцев не участвовать в поп-MMA

Сын Кадырова предупредил чеченцев о «конкретных мерах» за участие в поп-MMA

close
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, занимающий пост министра региона по физической культуре и спорту, призвал в своем Telegram-канале чеченцев не участвовать в поп-MMA.

«Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА. Она противоречит нашим традициям и ценностям», — заявил Ахмат Кадыров.

Ахмат Кадыров отметил, что в противном случае будут приняты конкретные меры.

Ранее боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил четыре огнестрельных ранения в Махачкале.

Несколько молодых людей подошли к спортсмену, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на улице случился словесный конфликт. Сообщается, что напавшие на бойца обвинили его в употреблении запрещенных наркотических веществ, а также заявили, что он позорит спорт и республику.

Ранее назвавшего россиянина русской свиньей бойца MMA пожизненно отстранили.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами