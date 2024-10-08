«Последнее предупреждение»: сын Кадырова призвал чеченцев не участвовать в поп-MMA

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, занимающий пост министра региона по физической культуре и спорту, призвал в своем Telegram-канале чеченцев не участвовать в поп-MMA.

«Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА. Она противоречит нашим традициям и ценностям», — заявил Ахмат Кадыров.

Ахмат Кадыров отметил, что в противном случае будут приняты конкретные меры.

Ранее боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил четыре огнестрельных ранения в Махачкале.

Несколько молодых людей подошли к спортсмену, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на улице случился словесный конфликт. Сообщается, что напавшие на бойца обвинили его в употреблении запрещенных наркотических веществ, а также заявили, что он позорит спорт и республику.

Ранее назвавшего россиянина русской свиньей бойца MMA пожизненно отстранили.