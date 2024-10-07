Валиева одной фразой ответила на предложение принять участие в «Ледниковом периоде»

Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что предлагал фигуристке Камиле Валиевой принять участие в «Ледниковом периоде», передает Sport24.

«Предлагали Валиевой участвовать в «Ледниковом периоде». Но они пока ответили «Мы подождем». Но предложение от нас ей поступило», — сказал Авербух.

В среду, 2 октября, стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

Ранее спортивный юрист заявила, что Валиева не сможет обжаловать решение швейцарского суда.