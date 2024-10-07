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Сборная Таджикистана отказалась от товарищеского матча с Россией

Таджикистан отказался играть со сборной России по футболу в ноябре

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Федерация футбола Таджикистана отказалась от предложения Российского футбольного союза (РФС) сыграть товарищеский матч в ноябре. Об этом ТАСС сообщил представителя Федерации футбола Таджикистана.

«РФС выходила с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», — заявили в организации.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее в РФС возмутились решением Пакистана отменить футбольный матч с Россией.

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