Медведева сменит Загитову на посту ведущей «Ледникового периода»

Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева станет новой ведущей шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, на этом посту она сменит олимпийскую чемпионку — 2018 в женском одиночном катании Алину Загитову. При этом второй ведущий шоу остается без изменений — это победитель Олимпийских игр Алексей Ягудин.

Планируется, что Медведева и Ягудин вместе проведут все выпуски шоу. Загитова же вела проект с 2020 по 2023 год.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода».

Ранее стало известно, кто выступит в ледовом шоу Медведевой.