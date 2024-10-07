Возглавивший «Оренбург» экс-тренер «Спартака» обратился к фанатам с просьбой

Боснийский специалист Владимир Слишкович, который возглавил «Оренбург», записал видеообращение к фанатам оренбургской команды. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба.

«Оренбуржцы! Вот я и приехал. Но я один не могу ничего – нам будет нужна ваша помощь. Ваша помощь очень важна ребятам на поле, чтобы мы успели остаться и спасти этот сезон», – сказал Слишкович.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» с середины весны 2024 года, когда с этого поста был уволен Гильермо Абаскаль, и до конца сезона-2023/24. После завершения сезона он покинул клуб.

«Оренбург» начал чемпионат с победы над московским «Спартаком» в первом туре (2:0), но после этого не выиграл ни одного матча ни в Российской премьер-лиге (РПЛ), ни на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Безвыигрышная серия оренбуржцев достигла уже пятнадцати матчей.

«Оренбург» занимает 15 место в чемпионате, набрав семь очков за десять туров и находясь в зоне стыков за выживание в Премьер-лиге. Ниже располагается только грозненский «Ахмат», набравший на балл меньше каждый.

Ранее экс-игрок заявил, что тренера «Спартака» Деяна Станковича перехвалили.