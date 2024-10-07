Роналду установил историческое достижение

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил гол в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Орубу».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Аль-Насра». Мяч Роналду забил с пенальти, а также записал на свой счет результативную передачу.

По данным международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду отличился в 600-й игре на топ-уровне и стал первым футболистом, достигшим этой отметки. Ближайшим преследователем португальца является играющий в американском «Интер Майами» аргентинец Лионель Месси, который забил в 556 играх.

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать текущее соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году, ради того, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду рассказал, какую звезду футбола хочет видеть в «Аль-Насре».