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Нападающий «Спартака» рассказал о психологических проблемах

Нападающий Николсон: было ментально тяжело после ухода из «Спартака»

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Александр Ступников/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» и сборной Ямайки Шамар Николсон рассказал о прошлом сезоне, который он провел в аренде во французском «Клермоне» в Лиге 1, где смог отметиться четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами за год.

«Как бы оценил свой сезон во Франции? Моя работа — забивать голы. Поэтому оценил бы французский этап своей карьеры как средний. Думаю, что мог бы проявить себя гораздо лучше. Но мне было ментально тяжело, когда я покинул «Спартак» и перешел в «Клермон». Потому что французская лига — это очень сильный чемпионат», — приводит слова форварда Legalbet.

Николсон вернулся обратно в «Спартак» после аренды в «Клермоне» и поначалу не входил в планы нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича, но смог доказать работой на тренировках свое право на выход на поле и стал получать игровое время. В шести матчах за «Спартак» в нынешнем сезоне он отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами, включая дубль в игре 11-го тура Российской Премьер-лиги против «Ростова» (3:0).

Ранее появилась информация, что «Факел» пожалуется на оскорбительное поведение игрока «Динамо».

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