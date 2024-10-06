Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч чемпионата Франции

Российский голкипер Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы», место в воротах парижского клуба займет Джанлуиджи Доннарумма.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пако, Мендеш, Руис, Заир-Эмери, Невеш, Барколя, Коло-Муани, Дембеле.

Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Сафонов провел за парижан три матча. В этих встречах он пропустил два мяча, в одной игре он сохранил ворота в неприкосновенности.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Сафонов способен стать первым номером «ПСЖ».