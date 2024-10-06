Актер Светлаков заявил, что Овечкину можно поставить памятник из хлеба

Российский актер и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков признался, что верит в то, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Станет ли он величайшим хоккеистом всех времен в случае преодоления данной планки? Думаю, Саша уже таковым стал. Бороться за такой рекорд и не стать – невозможно. Уже сейчас можно ставить памятники, но пока только из хлеба», — заявил Светлаков.

Первый матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет против «Нью-Джерси Дэвилз» 13 октября.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин высказался о своей зарплате.