Медведев объяснил конфликт с судьей во время матча турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, с чем был связан его конфликт с судьей, который произошел во время матча третьего круга турнира в Шанхае с итальянцем Маттео Арнальди. Его слова приводит Sports.ru.

В начале второго сета теннисиста лишили очка за то, что он протер шорты сзади мячом, а затем обратился к судье, закрыв рот рукой.

«Я пробовал многое в карьере – и старался оставаться спокойным, и делал иногда безумные вещи. Работает то, что кажется, что в этот момент сработает. Конечно, нельзя переступать черту, иначе тебя дисквалифицируют, а это неприятно. Сегодня я такого не делал», — заявил Медведев.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 45 минут, завершилась в трех сетах с результатом 5:7, 6:4, 6:4.

Во втором раунде Медведев обыграл бразильца Тьяго Уайлда. Встреча, которая продолжалась 1 час 57 минут, завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянина. На счету Медведева шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из 12. Уайлд два раза подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-поинта из трех.

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