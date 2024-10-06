Мостовой рассказал о своем самочувствии после операции

Легендарный футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой, который был прооперирован из-за камней в почках, заявил, что у него пока нет понимания, когда его могут выписать из больницы. Его слова приводит ТАСС.

«Все нормально прошло, в целом неплохо, завтра будем решать, как и что дальше делать, потому что не до конца, не все камни убрали. Пока нет разговора о выписке, есть несколько камней, главное, чтобы они опять не двинулись, нужно будет смотреть, как действовать», — заявил он.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее Мостовой рассказал, отменит ли он стажировку в «Спартаке» из-за попадания в больницу.