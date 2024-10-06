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Бельгийский футболист рассказал, что Месси жаловался на время, проведенное в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Шарлотт» Дежагере: Месси говорил, что в «ПСЖ» было ужасно

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Global Look Press

Бывший полузащитник клуба МЛС «Шарлотт» Брехт Дежагере рассказал, что футболист «Интер Майами» Лионель Месси жаловался на время, проведенное во французском «ПСЖ», передает RTBF.

«Он сказал мне, что в ПСЖ ему было ужасно. Если поначалу парижане его хорошо принимали, то после провала в ЛЧ Месси начали освистывать фанаты. Это ему быстро надоело», — сказал Дежагере.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси выиграл 46-й титул в карьере.

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