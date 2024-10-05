Россия продолжает переговоры о матче со сборной Пакистана

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) заявил, что Федерация футбола Пакистана (ФФП) ведет себя непоследовательно, но переговоры о проведении товарищеского матча в октябре продолжаются. Об этом он сообщил журналистам.

«РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее стал известен окончательный состав сборной России на октябрьский сбор.