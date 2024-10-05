Дзюба извинился перед Карпиным за переход в «Зенит»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба на шоу «Натальная карта» в шутку извинился перед тренером Валерием Карпиным за свой переход из московского «Спартака» в петербургский «Зенит» в 2015 году.

На шоу Дзюбе рассказали, что Карпин кармически не простил уход из «Спартака», где-то произошел астрологический кармический надлом, и теперь Дзюбе надо разрешить с Карпиным кармические узлы.

«Простите меня. Не обижайтесь», — сказал Дзюба со смехом.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Всего на счету Дзюбы 1 забитый мяч и три передачи.

В следующем матче чемпионата России «Акрон» сыграет с «Пари НН». Игра пройдет 5 октября.

Ранее Дзюба ответил на вопрос о личных целях в карьере.