Головин назвал «Монако» вторым домом после продления контракта

Российский полузащитник Александр Головин поблагодарил «Монако» за решение продлить с ним контракт. Его слова приводит Sport24.

«Монако» стал вторым домом для меня, абсолютно комфортно чувствую себя в команде, стараюсь приносить максимальную пользу. За те годы, которые нахожусь в клубе, были разные периоды: сначала пришлось адаптироваться к новым условиям, были моменты, связанные с травмами, но в целом, безусловно, можно уверенно говорить о моем прогрессе и развитии как игрока», — заявил Головин.

В текущем сезоне чемпионата Франции «Монако» делит первую строчку с «ПСЖ» набрав по 16 очков.

В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью с загребского «Динамо» — 2:2.

В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Из армейского клуба Головин перешел после чемпионата мира — 2018, где сборная России дошла до четвертьфинала. Сумма трансфера в «Монако» составила €30 млн.

Ранее в Финляндии прервали матч из-за оскорбления российских игроков.