Игрок ЦСКА заявил, что ушел из «Зенита» из-за конкуренции

Российский защитник московского ЦСКА Данил Круговой во время YouTube-проекта «Коммент.Шоу» признался, что решил покинуть петербургский «Зенит» из-за конкуренции с бразильским футболистом Дугласом Сантосом.

«Дуглас Сантос — лучший игрок на левом фланге в стране. Да, возможно, где-то я проиграл ему конкуренцию. И просто надо двигаться дальше, хочется играть в футбол, хочется развиваться. Тем более возраст такой еще — пик», — заявил он.

26-летний защитник ранее выступал за молодежные команды «Зенита» и главную команду сине-бело-голубых, однако летом 2024 года присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Круговой заключил договор с армейцами до окончания своего контракта с «Зенитом» — в середине сезона-2023/24. За это руководство сине-бело-голубых отправило его в «Зенит-2». Защитник был вынужден играть в третьем по силе дивизионе страны и полгода не имел игровой практики в Российской премьер-лиге.

После десяти туров Российской премьер-лиги ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 17 баллов. В активе «Зенита» 23 очка и третья строчка.

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