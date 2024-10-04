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Легенду «Барселоны» назвали хорошим усилением для ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Панченко отреагировал на переход в клуб Пьянича

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Global Look Press

Бывший футболист ЦСКА, а ныне игрок «Химок» Кирилл Панченко заявил, что переход такого известного футболиста, как Миралем Пьянич в армейский клуб, положительно влияет на Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«А как сами считаете, если футболист играл в «Ювентусе», «Барселоне»? Для нашего чемпионата очень хорошо, что такие игроки приезжают. Я считаю, что для ЦСКА это хорошее усиление», — заявил Панченко.

Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижним Новгородом», выйдя на замену на 85-й минуте игры. Матч завершился победой армейцев со счетом 2:0.

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Пьянич оценил уровень российского футбола.

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