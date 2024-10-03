Глушенкову посоветовали сходить в церковь

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий посоветовал сходить в церковь нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову в связи с чередой травм. Слова специалиста приводит Vprognoze.ru.

«Ой, досада! Я так сожалею, что это случилось. Так хотелось посмотреть на его игру. Это какая-то беда, в церковь надо пойти. То руку сломал, сейчас заднюю дёрнул. Досада», — заявил Непомнящий.

Глушенков получил травму в матче пятого тура группового этапа Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1). Он травмировался на 73-й минуте и покинул поле. Примечательно, что из-за этого восемь минут «Зенит» играл в меньшинстве, замен у сине-бело-голубых не осталось. В составе «Акрона» красную карточку на 81-й минуте получил защитник Вячеслав Бардыбахин, и тогда составы уравнялись.

Глушенков, который перешел в состав «Зенита» из московского «Локомотива» летом 2024 года, уже пропустил часть игр команды из-за травмы руки, которую получил в матче пятого тура чемпионата России с подмосковными «Химками».

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