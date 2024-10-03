Стало известно, сколько игр нужно Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки

Стало известно, сколько игр понадобится российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Sportsnet.

«Исходя из темпа прошлых лет, Овечкину понадобится 105 матчей чтобы забить 42 гола. Это делает сезон-2025/2026 историческим. Но мы все знаем, что может случиться, когда у Овечкина начнется горячая полоса», — заявляет издание. – написала журналистка Sportsnet Сэдлер.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Артемий Панарин назвал безответственным интервью, в котором он критиковал российскую власть.