Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина смерти 18-летней велогонщицы после падения на чемпионате мира

Blick: 18-летняя велогонщица Фуррер погибла из-за долгого прибытия врачей

close
UCI

Швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер пролежала около двух часов без медицинской помощи после падения на чемпионате мира в Цюрихе. Это и стало причиной гибели спортсменки. Об этом сообщает Blick.

Сообщается, что Фуррер получила травму головы при падении около 11 часов утра, а полицейские и врачи появились только в 12:40. Еще через 15 минут вертолет забрал ее в больницу, а на следующий день она скончалась в университетской клинике Цюриха.

В материале говорится, что помощь была оказана спортсменке слишком поздно и промедление в ее случае привело к летальному исходу.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее чемпион Украины по ММА погиб в Курской области.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами