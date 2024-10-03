Загитова показала эффектные кадры с фотосессии в восточном стиле

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась кадрами с новой фотосессии, на которой она предстает в восточном стиле.

На кадрах фигуристка позирует в восточном наряде.

26 сентября спортсменка призналась, что у нее случилось эмоциональное выгорание, но уже через три дня объявила, что восстановилась.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее в Татарстане опровергли информацию о сносе стадиона ради школы Загитовой.