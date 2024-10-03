«Оренбург» предложил контракт экс-тренеру «Спартака»

«Оренбург» предложил боснийскому специалисту Владимиру Слишковичу занять пост главного тренера после увольнения Давида Деограсии, которое произошло 3 октября. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Иван Карпов.

Согласно его информации, клуб предложил Слишковичу заключить соглашение на два года с зарплатой 3 млн рублей в месяц. Сообщается, что специалист близок к тому, чтобы принять это соглашение.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» с середины весны 2024 года, когда с этого поста был уволен Гильермо Абаскаль, и до конца сезона-2023/24.

Деограсия возглавил «Оренбург» летом 2023 года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. С марта 2023 года специалист работал в академии оренбургского клуба.

«Оренбург» начал чемпионат с победы над московским «Спартаком» в первом туре (2:0), но после этого не выиграл ни одного матча ни в РПЛ, ни на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Безвыигрышная серия оренбуржцев достигла уже четырнадцати матчей. В данный момент «Оренбург» занимает четырнадцатое место в чемпионате, набрав семь очков за десять туров и находясь в зоне стыков за выживание в Премьер-лиге. Ниже располагаются только воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат», набравшие на балл меньше каждый.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может лишиться одного из защитников.