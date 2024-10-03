«Спартак» может лишиться одного из защитников

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

Причиной такого желания послужил тот факт, что 24-летний футболист недоволен количеством игрового времени, которое предоставляет ему тренерский штаб Деяна Станковича. Сообщается, что представители Дуарте заняты поиском вариантов для дальнейшего продолжения карьеры игрока.

При этом сам защитник хочет полноценно покинуть российский клуб, а не уйти в аренду.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года. 16 августа 2024 года «Спорт-Экспресс» сообщил, что Станкович поддерживает идею продажи защитника Дуарте. По информации источника, футболист не вписывается в игровую модель, которую разрабатывает специалист. Тогда сообщалось об интересе «Валенсии» к игроку, однако трансфер так и не состоялся.

«Спартак» после десяти туров Российской премьер-лиги идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 16 баллов. В следующем туре красно-белые сыграют с «Ростовом» на домашнем стадионе, матч состоится 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» после матча с «Динамо» выложил пост, намекающий на оскорбительную кричалку.