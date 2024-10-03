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Тур Лиги чемпионов завершился сенсациями

«Реал» и «Бавария» потерпели сенсационные поражения в Лиге чемпионов

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Imago/Sergio Ruiz/PRESSINPHOTO/Global Look Press

Французский «Лилль» обыграл мадридский «Реал» в рамках матча второго тура основного раунда Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Пьер Моруа» и завершилась со счетом 1:0. В составе победителей отличился Джонатан Дэвид, который забил пенальти на 45+3-й минуте.

Для испанского клуба, который являлся фаворитом матча, это стало первым поражением в сезоне с учетом всех турниров. Также «Реал» прервал 14-матчевую беспроигрышную серию в Лиге чемпионов.

В другой встрече английская «Астон Вилла» обыграла немецкую «Баварию» со счетом 1:0. Победный гол забил Джон Дуран на 79-й минуте игры.

Немецкий клуб также являлся фаворитом матча. Для него игра стала первым поражением в текущем сезоне.

Еще одной сенсацией стал матч лиссабонской «Бенфики» против мадридского «Атлетико». Португальская команда разгромила испанский клуб со счетом 4:0.

До этого петербургский «Зенит» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 5:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее донецкий «Шахтер» разгромно уступил «Аталанте» в матче Лиги чемпионов.

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