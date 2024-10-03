Стали известны результаты матчей второго тура Лиги чемпионов

Стали известны результаты второго игрового дня второго тура Лиги чемпионов.

Разгромные победы одержали итальянская «Аталанта» и португальская «Бенфика». Бывший клуб Алексея Миранчука обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 3:0, а «орлы» совершили одну из главных неожиданностей игрового дня, обыграв мадридский «Атлетико» — 4:0.

Обыграть соперника в своих матчах удалось нидерландскому «Фейеноорду», бельгийскому «Брюгге», французскому «Лиллю» и английским «Ливерпулю» и «Астон Вилле». «Фейеноорд» одолел испанскую «Жирону» со счетом 3:2, «Брюгге» оказался сильнее австрийского «Штурма» — 1:0, «Ливерпуль» обыграл итальянскую «Болонью» со счетом 2:0. Наряду с «Бенфикой», неожиданности приподнесли «Астон Вилла» и «Лилль» — они обыграли мюнхенскую «Баварию» и мадридский «Реал» соответственно со счетом 1:0.

Одна встреча завершилась вничью. Загребское «Динамо» к 74-й минуте вело 2:0, однако клуб Александра Головина «Монако» смог вырвать ничью и завершить встречу со счетом 2:2.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее стали известны результаты первого игрового дня второго тура Лиги чемпионов.