Донецкий «Шахтер» разгромно уступил «Аталанте» в матче Лиги чемпионов

Украинский «Шахтер» разгромно уступил итальянской «Аталанте» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:3. В первом тайме отличились албанский защитник Берат Джимсити на 21-й минуте, а также нигерийский нападающий Адемола Лукман на 44-й. После перерыва окончательный счет установил итальянец Рауль Белланова на 48-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров у «Шахтера» одно очко в турнирной таблице Лиги чемпионов, у «Аталанты» — четыре. В следующем матче украинцы сыграют с лондонским «Арсеналом», а «Аталанта» дома сразится с шотландским «Селтиком». Встречи состоятся 23 октября. Стартовый свисток в матче «Шахтера» прозвучит в 22:00 по московскому времени, а в игре «Аталанты» — в 19:45 мск.

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