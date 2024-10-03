«Реал» проиграл «Лиллю» в матче Лиги чемпионов

Испанский «Реал» проиграл французскому «Лиллю» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил канадский нападающий Жонатан Дэвид на 45+3-й минуте с пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров у «Реала» и «Лилля» по три очка в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем матче мадридцы дома сыграют с дортмундской «Боруссией», а «Лилль» на выезде сразится с другой командой из Мадрида — «Атлетико». Встречи состоятся 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

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