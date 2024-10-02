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Футболист «Оренбурга» рассказал об отношении в команде к тренеру Деограсии

Полузащитник «Оренбурга» Башич: команда верит в Деограсию

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ФК «Оренбург»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о первой трети чемпионата Российской премьер-лиги для его команды, отметив, что у нее много не получается, хотя футболисты по-прежнему верят в своего тренера испанца Давида Деограсию.

«Трудно сказать, с чем связано такое тяжелое начало сезона для «Оренбурга». Уже прошло очень много времени с того момента, как мы в последний раз побеждали. Но внутри команды доверие к Деограсии сохраняется. Мы верим в него, а он в нас. Паника по результату в коллективе, конечно, есть, потому что тяжело оставаться без побед. Но я уверен, что мы можем выйти из этой ситуации и снова начать выигрывать», — приводит слова футболиста Legalbet.

«Оренбург» начал чемпионат с победы над московским «Спартаком» в первом туре (2:0), но после этого не выиграл ни одного матча ни в РПЛ, ни на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Безвыигрышная серия оренбуржцев достигла уже четырнадцати матчей. В данный момент «Оренбург» занимает четырнадцатое место в чемпионате, набрав семь очков за десять туров и находясь в зоне стыков за выживание в Премьер-лиге. Ниже располагаются только воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат», набравшие на балл меньше каждый.

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