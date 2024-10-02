Станкович заявил, что Мостовой не будет участвовать в тренировках «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» серб Деян Станкович заявил, что экс-футболист Александр Мостовой, который будет проходить стажировку в клубе, не примет участия в тренировочном процессе. Слова наставника приводит «Матч ТВ».

«Он не будет принимать участие в наших тренировках. У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде», — заявил Станкович.

30 сентября в «Спартаке» подтвердили, что Мостовой пройдет стажировку в клубе.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

Ранее Мостовой заявил, что он ничем не хуже Станковича.